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حمو بيكا يدعوا الجمهور لدعم المهرجانات بكليب "أنا الفن البسيط"

الخميس 20/فبراير/2020 - 08:30 م
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حمو بيكا
حمو بيكا
مي مرسي
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يستعد المطرب الشعبي حمو بيكا، لطرح أغنيته الجديدة "أنا الفن البسيط"، والتي تحمل كلمات تدعو الجمهور لدعم الأغاني الشعبي.

وشارك "بيكا" فيديو يضم بعض كلمات الأغنية عبر حسابه على موقع التوصل الاجتماعي "فيسبوك" من بينها "احنا منك احنا زيك كل كلامنا حصل معاك..ادعمونا وصلونا فينا حلم ليه تقتلوه..طاقة حلوة جات في غنوة والخيال بنوصلوه".

وعلق "بيكا" على الفيديو الذي نشره قائلا: "انتظرو التراك ده النهارده تراك "أنا الفن البسيط" وحكاية فن المهرجان".

وذكر حمو بيكا أن الأغنية غناء ومزيكا فيلو وتوزيع فيجو الدخلاوي وكلمات إسلام المصري وجرافيك ومونتاج حمو الرايق وسوشيال ميديا سامو الإرهابي.

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية برئاسة هاني شاكر أصدرت قائمة بمنع مطربي المهرجانات وكان من بينهم حمو بيكا وحسن شاكوش وغيرهم.
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