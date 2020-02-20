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4 مكاسب حققتها مصر من زيارة رئيس بيلاروسيا.. تعرف عليها

الخميس 20/فبراير/2020 - 08:17 م
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اللقاء
اللقاء
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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، رئيس بيلاروسيا الكسندر لوكاشينكو، في زيارة استمرت لمدة يومين، أعرب فيها الكسندر عن سعادته لحفاوة الاستقبال، خلال الزيارة حققت مصر مجموعة من المكاسب من خلال توقيع بروتوكولات تعاون مشتركة بين البلدين وعقد مجلس الأعمال المشترك بالعاصمة الإدارية، وجذب استثمارات رجال أعمال بيلاروسيا.

في هذا السياق، توضح " الفجر" المكاسب التى حققتها مصر من زيارة رئيس بيلاروسيا إلي مصر.

1-توقيع مذكرات تفاهم
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، خلال مؤتمر صحفى مشترك بقصر الاتحادية بمصر الجديدة، إن الزيارة الأخيرة منحت العلاقات المشتركة دفعة قوية في مجال الإنتاج المشترك ومنتجات التصنيع.

شدد الرئيس السيسى، علي التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة رفيعة المستوى للتشاور السياسى، وقد ركزت مذكرة تفاهم الاولى على إنشاء لجنة رفيعة المستوى للحوار السياسى بين البلدين، ووقعها وزير الخارجية سامح شكرى، ونظيره البيلاروسى.

كما وقعت البلدين مذكرة تفاهم البرنامج التنفيذى فى مجال التعليم العالى والتعليم ما بعد الجامعى، ومذكرة تفاهم بين البنك المركزى المصرى والبنك الوطنى البيلاروسى، ووقعها عن الجانب المصرى جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى ونظيره البيلاروسى، واتفاقية للتعاون والدعم المتبادل للجمارك.

2- عقد مجلس أعمال مشترك
استعرض السيسى الفرص الاستثمارية المتاحة فى المشروعات القومية الكبرى وخاصة قناة السويس ومجال البتروكيماويات وسعى مصر إلى التحول لمركز إقليمى للطاقة، كما كشف الرئيس عن عقد مجلس الأعمال المشترك بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة رجال الأعمال من البلدين، ودعا الرئيس القطاع الخاص فى بيلاروسيا للاستثمار فى مصر.

وأوضح الرئيس، أن مصر عقدت جلسة مشاورات بناءة، تطرقت المباحثات إلي سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف المجالات، وتبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، تناولت المباحثات أوجه التعاون الاقتصادى وكيفية العمل على زيادة التبادل التجاري، مضيفا "رغبتنا فى تعميق وتطوير آفاق التعاون بين البلدين، كما اتفقنا على أهمية تعزيز العلاقات، والارتقاء بها إلى مستوى أرحب ووصول إلى مرحلة العلاقة للشراكة الاستراتيجية".

3- مصنع معدات الزراعية
قال الكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا، إن الجانبين يركزان على تعزيز التعاون التجارى والإنتاجى مع مصر في المشروعات المشتركة فى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والعلمية والتقنية والإنسانية.

وأضاف لوكاشينكو، أن المشروعات الواعدة بين البلدين هي في التعاون المشترك لمصنع شاحنات مينسك وجرارات مصنع مينسك ومصنع بوبرويسك أغروماش للمعدات الزراعية والرافعات لمصنع أمكودور وصوامع الحبوب ومحركات مصنع مينسك.

وأكد لوكاشينكو، أن الجانبين وقعا على عدد من المذكرات والاتفاقيات لتعزيز التعاون وأنه بفضل الجهود المشتركة سوف ننقل التعاون إلي مستويات عالية، معبرًا عن سعادته باستقبال الرئيس فى بيلاروسيا.

4-العلاقات البرلمانية
أكد الرئيس السيسي، على "تطور العلاقات البرلمانية بين مصر وبيلاروسيا، والتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون البرلمانى، وتشكيل مجموعة صداقة برلمانية بين الجانبين، والتى نعول على أنشطتها كثيرًا فى تحقيق التقارب بين البلدين على المستوى الشعبي".

وعن فرص التعاون بين البلدين، أوضح الرئيس السيسي، أن الموقع المتميز لمصر وبيلاروس على الخريطة الدولية يفتح أسواقًا جديدة أمام المنتجات المصرية والبيلاروسية، فى دول الاتحاد الأوراسى وشرق أوروبا أو فى العالم العربى والدول الأفريقية، قد فعل الاتحاد الأفريقي اتفاقية التجارة الحرة القارية فى أفريقيا، ونسعى إلي توقيع اتفاقية تجارة حرة بين مصر والاتحاد الأوراسي.
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الكلمات المفتاحية

توقيع مذكرات تفاهم بيلاروسي السيسي

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