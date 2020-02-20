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خطة الحكومة لمواجهة كورونا بعد إعلان مصر عودة حركة الطيران مع الصين

الخميس 20/فبراير/2020 - 08:17 م
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أرشيفية
أرشيفية
مريم عزيز
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أعلنت الشركة المصرية للطيران، اليوم الخميس الموافق العشرين من فبراير، عن تشغيل خط رحلات الصين - مصر، بمعدل رحلة واحد في الاسبوع، محدده يوم الخميس، على أن يبدأ تفعيل هذا القرار بدأ من السابعة والعشرين من فبراير.

في هذا الإطار ترصد "الفجر" خطة الدولة لحماية المواطنين والمسافرين من فيروس كورونا المستجد.

*الصحة تستقبل الوافدين في الحجر الصحي
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تشديد إجراءات الكشف الطبي التي تقع على الوافدين من الصين بشكل عام، وتحديدا من مدينة ووهان، هونج كونج، بؤر ظهور مرض كورونا، مخصصه فريق طبي لمطار القاهرة، يحول كل من يظهر عليه علامات الإصابة بالمرض اللعين يحول إلى الحجر الصحي ويستمر به أحوال اسبوعين متتالين، كفارة استشفاء، والتأكد من عدم وجود المرض في فترة حضانته.

*حملات توعوية كبيرة
شنت الدولة المصرية عدد كبير من الحملات التوعوية على كافة الأصعدة لتوعية المواطنين بكيفية تجنب الإصابة بالأمراض الوبائية، من خلال طرح علامات اعراض المرض، ونشر اماكن استقبال المرضي.

شملت حملات التوعية عدد من السبل، الأول وسائل الإعلام المرئية، المسموعة، المقروءة، وكذلك اهتمت بكافة الأصعدة فنشرت الحملات في الجامعات، المدارس.
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الكلمات المفتاحية

فيروس كورورنا الصحة الشركة المصرية للطيران

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