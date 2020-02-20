حركة تنقلات جديدة بقطاع بالبترول

وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الخميس، على حركة تنقلات بالقطاع تضمنت تعيين الريدي أحمد عصمت الريدى عباس - مساعدًا لرئيس الشركة للشئون القانونية بالشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم)، وخالد محمد أحمد عوض - مساعدًا لرئيس الشركة للشئون القانونية بشركة بدرالدين للبترول.









كما تم تعيين محمد عبدالمنعم عبدالقادر محمود عامر - مساعدًا لرئيس الشركة للشئون القانونية بشركة سيدى كرير للبتروكيماويات (سيدبك)، ومجدى عبدالوكيل محمد جاب الله - مساعدًا لرئيس الشركة للشئون القانونية بشركة خالدة للبترول، وأشرف شوقي إبراهيم إبراهيم - مساعدًا لرئيس الشركة للشئون القانونية والعقود وشئون العملاء بالشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو).









وتم تعيين ايضا بدوي عبدالفتاح عبده عبدالفتاح - مساعدًا لرئيس الشركة للشئون القانونية بشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)، ومحمد صلاح محمد محمود هاشم - خبيرًا بمستوى مساعد للرئيس التنفيذي للهيئة بالشئون القانونية بالهيئة المصرية العامة للبترول، وهشام رمضان سيد خليل - مديرًا عامًا بالشئون القانونية بالهيئة المصرية العامة للبترول، وعاصم فهمي محمد بدر - مديرًا عامًا للشئون القانونية بشركة الإسكندرية للبترول، وعبدالحكيم أحمد عبدالحكيم أحمد - مديرًا عامًا للشئون القانونية بشركة عش الملاحة للبترول.









وعين أيمن محمد لطفى إبراهيم المصرى مديرًا عامًا للشئون القانونية بشركة المشروعات البترولية والإستشارات الفنية (بتروجت)، ومحمد إسماعيل محمد عبدالرحمن - مديرًا عامًا للشئون القانونية بشركة غاز القاهرة، وعصام فتحي محمد مرزوق - مديرا عاما للشئون القانونية بشركة الغاز الطبيعي للسيارات (كارجاس) إعتبارًا من 23 مايو 2020، وعصام محمد عبدالمجيد سيد - مديرًا عامًا مساعدًا للشئون القانونية بالشركة المصرية لمشروعات الطاقة والتبريد (جاس كول)، وحسن عادل على عبدالهادي - مديرًا عامًا مساعدًا للشئون القانونية بشركة شقير البحرية للزيت (اوسوكو) الصفحة الرسمية للإداريات بقطاع البترول، ومحمد عبدالمنعم عمر عمر صالح - مديرًا عامًا مساعدًا للشئون القانونية بشركة سيناء للفاز.



