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النقد الدولي: من المبكر وضع توقعات دقيقة للنمو الاقتصادي بسبب تأثير كورونا

الخميس 20/فبراير/2020 - 07:56 م
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بوابة الفجر
وكالات
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صرحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا، مساء اليوم الخميس، بأنه "من السابق لأوانه أن نعلن عن توقعات دقيقة للنمو الاقتصادي في الصين والعالم خلال عام 2020، بعد انتشار فيروس كورونا الجديد".

وذكرت جورجيفا مؤتمرًا صحفيًا في العاصمة المغربية الرباط أن "صندوق النقد ما زال يراجع توقعاته للنمو في الصين بينما يفحص تأثير الوباء على الاقتصاد العالمي".

كما بحثت الاستعدادات لاجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين التي ستعقد في شهر أكتوبر عام 2021 في مراكش، موضحة أنه "ما زلنا نأمل في أن يكون التأثير على صورة منحنى حرف (‭‭V‬‬)" مع تراجع حاد في الصين وتعاف كبير بعد احتواء الفيروس، مضيفة "لكننا لا نستبعد أنه ربما يتحول إلى سيناريو مختلف مثل منحنى حرف (‭‭U‬‬)؛ حيث سيطول أمد التأثير نوعا ما"، وفقًا لوكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وقالت مديرة صندوق النقد: إن "ديون الأرجنتين ليست مستدامة"، وإنها ستجتمع مع وزير الاقتصاد الأرجنتيني مارتي جوزمان في غضون يومين؛ لبحث "الكيفية التي يمكن لصندوق النقد أن يقدم بها المساعدة".

وأضافت أن الصندوق يرغب في مساعدة الأرجنتين في تحقيق الاستقرار في الاقتصاد، ودعم الأشخاص الأكثر ضعفا ومعالجة الفقر "بطريقة مسؤولة".

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الكلمات المفتاحية

كورونا صندوق النقد الدولي النقد الدولي

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