Advertisements
Advertisements
Advertisements

مصطفى بكري يكشف حقيقة خفض سن القضاة لـ65 عامًا

الخميس 20/فبراير/2020 - 08:12 م
Advertisements
الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري
كساب أحمد
Advertisements
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن وزير العدل المستشار عمر مروان أخبره بعدم صحة الشائعات التي تتردد عن تخفيض سن معاش القضاة لـ65 عامًا، مؤكدًا أن هذه الاخبار مجرد شائعات، وليس لها أي علاقة بالصحة.

وأضاف "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلاد"، مساء الخميس، أن وزير المالية الدكتور محمد معيط، أخبره بأن الإجراءات تجري على قدم وساق، للإنتهاء من توصية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الخاصة بحل أزمة تعين عمال التشجير.

ولفت إلى أن وزير المالية سيبحث فكرة تخلي بعض عمال التشجير عن معاش تكافل وكرامة، مقابل ضمهم إلى من يشملهم قرار رئيس الوزراء الخاص بتعين عمال التشجير.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير العدل معاش القضاة الإعلامي مصطفى بكري

أخبار تهمك

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الأهلي والزمالك اليوم NOW

منذ يوم

موعد الظهور الأول لوافد برشلونة الجديد

منذ أقل من ساعتين

مفاجآت بالجملة.. تسريب تشكيلة الأهلي والزمالك في معركة السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

كورة لايف MATCH Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش الاهلي والزمالك جودة عالية

منذ ساعتين و 20 دقيقة

بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بدون تقطيع yalla shoot كورة لايف رابط ماتش الاهلي جودة متعددة

منذ ساعة الا ربع

أحمد شوبير يعلن عن مفاجأة كبيرة قبل السوبر

منذ حوالي 6 ساعات

ضربات جزاء - مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر - ركلات الجزاء الترجيحية الآن

منذ 12 دقيقة

مغامرة رينيه فايلر في تشكيل الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. فتاة تكشف تفاصيل زواجها وإنجابها سرًا من فنان مشهور (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة مدوية.. فايلر يستبعد 6 لاعبين من لقاء قائمة الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الزمالك بالسوبر

منذ حوالي 3 ساعات

رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول هدف أشرف بن شرقي الآن يوتيوب اون سبورت

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. تصريح ناري من آل الشيخ عن موقعة السوبر المصري

منذ حوالي 20 ساعة

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من قمة الأهلي والزمالك في السوبر

منذ ساعة و 23 دقيقة

محمد رمضان يشبه منتقديه بالكلاب (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. إجراءات قانونية جديدة ضد مطربي المهرجانات

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

وزير المالية: "ندفع الثمن الآن حتى لا تتراكم المشاكل على الأجيال القادمة"

وزير المالية يكشف سر تراجع الحكومة عن استخدام "كارت البنزين"

وزير المالية: أتعهد بتوفير المرتبات للتعاقد مع موظفين بدلاً من العاملين في الخارج

مصطفى بكري يزف بشرى سارة لعمال التشجير

برلماني: أزمة عمال التشجير ستشهد انفراجة في القريب العاجل

بكري: هناك 34 ألف أسرة تنتظر بحصرة وألم تعيين عمال التشجير

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:32 م

أحمد شوبير يعلن عن مفاجأة كبيرة قبل السوبر

مفاجأة مدوية.. فايلر يستبعد 6 لاعبين من لقاء قائمة الأهلي أمام الزمالك

06:12 م

ضربات جزاء - مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر - ركلات الجزاء الترجيحية الآن

08:57 م

مفاجأة.. فتاة تكشف تفاصيل زواجها وإنجابها سرًا من فنان مشهور (فيديو)

11:10 ص

محمد رمضان يشبه منتقديه بالكلاب (فيديو)

04:04 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status