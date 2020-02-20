«يلا شووت» NOW ahly مشاهدة مباراة الزمالك والاهلي بث مباشر super League كورة جول ONLINE رابط ماتش الاهلي LIVE

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تنطلق أحداث مباراة الأهلي ضد الزمالك في السوبر المصري في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة والدوحة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، والخامسة مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية، وقنوات أون سبورت وتايم سبورت ويتولي التعليق على المباراة عدد كبير من المعلقين أبرزهم مدحت شلبي، وسعيد الكعبي، وأيمن الكاشف، والكواليني.

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ينفرد النادي الأهلي بالرقم القياسي في مرات التتويج بكأس السوبر المصري برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني في قائمة الأندية الفائزة بكأس البطولة وحصد اللقب 3 مرات سابقة، وحقق فريقي المقاولون العرب وحرس الحدود مرة وحيدة لكل منهما، ويتطلع المارد الأحمر للفوز في مباراة اليوم والتتويج باللقب للمرة الثانية عشر في تاريخه، بينما يبحث الفارس الأبيض عن رابع ألقابه بالبطولة.

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يبحث المدرب السويسري رينيه فايلر عن تأكيد تفوقه على فريق الزمالك والتتويج بكأس السوبر المصري للمرة الثانية في تاريخه، بعدما توج بكأس النسخة الماضية من البطولة على حساب فريق الزمالك ايضا بعدما تغلب عليه بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما يوم 20 سبتمبر الماضي، بينما يبحث الفرنسي كارتيرون مدرب الزمالك عن التتويج بكأس البطولة للمرة الأولي في تاريخه، بعد تتويجه بكأس السوبر الإفريقي قبل أيام قليلة على حساب فريق الترجي التونسي.

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