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رسميا.. هيونداي تكشف النقاب عن سيارتها الجديدة "i20 2020"

الخميس 20/فبراير/2020 - 08:03 م
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هيونداي i20 2020
هيونداي i20 2020
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أعلنت شركة هيونداي بشكل رسمي عن سيارتها الجديدة "i20 2020"، وذلك قبل إطلاقها في معرض جنيف بداية شهر مارس 2020 المقبل.

ومن حيث التصميم الخارجي، فجاء رياضي جريء و أكثر حيوية و ديناميكية بشبك أمامي بارز ومصابيح أمامية مسحوبة للوراء مع فتحات تهوية رياضية، من الخلف حصلت على جناح خلفي ومصابيح خلفية متصلة بشريط ضوئي نحيف.

وتحتوي المقصورة الداخلية على لوحة عدادات رقمية 10.25 إنش وشاشة معلومات ترفيهية 8 أو 10.25 إنش،  مع إضافة إضاءة LED محيطية. وستوفر السيارة العديد من الأنظمة والتي تشمل أنظمة مساعدة السائق المتطورة.

ومن الجانب الميكانيكي، ستتوفر هيونداي i20 الجديدة بخيارات محرك 1 لتر تيربو بقوة 99 حصان، مع فئة أخرى بقوة 118 حصان بفضل استخدام نظام هجين مخفف 48 فولت لتخفيف استهلاك الوقود، مع ناقل حركة يدوي بـ 6 سرعات أو ثنائي الكلتش بـ 7 سرعات.
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