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"تذكرتي" تطرح تذاكر حفل تامر حسني.. تعرف على التفاصيل

الخميس 20/فبراير/2020 - 08:51 م
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تامر حسني
تامر حسني
مي مرسي
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أتاحت شركة "تذكرتى" اليوم، تذاكر حفل النجم تامر حسني ونانسي عجرم والمقرر إقامته يوم 28 فبراير في مدينة الشيخ زايد على المسرح المكشوف "زاد بارك".

وصنفت "تذكرتي" أسعار التذاكر فالفئة الأولى تقدر ب1100 جنيه والفئة الثانية 750 جنيه والفئة العادية 500 جنيه.

وشهد حفل عيد الحب في إستاد القاهرة بتنظيم شركة "تذكرتي" حضورا جماهيرا غير مسبوق حيث حضر أكثر من 70 ألف شخص.

ويذكر أن تامر حسني أحيا حفل عيد الحب داخل نادي الجزيرة وقدم باقة من أروع أغانيه الرومانسية،وأيضا أحيا حفل استاد القاهرة بالمشاركة مع نانسي عجرم ووائل جسار وساندي وبهاء سلطان والذي نظمته شركة "إم بي سي" بالتعاون مع شركة "تذكرتي".
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