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ولي العهد وبومبيو يبحثان العلاقات السعودية الأمريكية

الخميس 20/فبراير/2020 - 07:50 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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استقبل ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لبحث العلاقات الثنائية.

والتقى بومبيو، الذي يزور السعودية حاليا، بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في وقت سابق الخميس، وناقشا العلاقات الثنائية والأوضاع بالمنطقة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين، ومجمل الأحداث الإقليمية والدولية وموقف البلدين منها، والجهود المبذولة تجاهها.

كما التقى بومبيو ،الذي وصل الرياض، الأربعاء، في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وبحثا العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وهذه الزيارة هي الأولى لبومبيو إلى منطقة الشرق الأوسط منذ مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية بالعراق، مطلع العام الجاري.

وفي تغريدة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال بومبيو، الأربعاء: "سعيد لعودتي وزيارتي الرياض، لمناقشة التزام الحكومة الأمريكية القوي بأمن المملكة".

وأضاف: "هناك حاجة مستمرة للوقوف مع السعودية في مواجهة سلوك إيران الخبيث في المنطقة".

وقبل أن يتوجه للسعودية، أخبر وزير الخارجية الأمريكي الصحفيين بأنه سيقضي الكثير من الوقت في الرياض لـ"مناقشة القضايا الأمنية مع التهديد الصادر عن إيران على وجه الخصوص"، داعيا في الوقت ذاته النظام الإيراني إلى تغيير سلوكه "بشكل جذري".

وحذر طهران من أن حملة الضغط مستمرة، قائلا: "إنها ليست مجرد حملة ضغط اقتصادي. إنها ضغوطات دبلوماسية، والعزل من خلال الدبلوماسية كذلك".

وفي مايو 2018، انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الحليف القوي للسعودية، من الاتفاق النووي مع إيران وفرض عقوبات واسعة بهدف الحد من نفوذ طهران الإقليمي وسياستها التخريبية التي طالت عددا من دول المنطقة.

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الكلمات المفتاحية

ولي العهد السعودي مايك بومبيو المستمر العلاقات الثنائية

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