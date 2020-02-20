مستشار رئيس الجمهورية: المصري عندما تستدعي وطنيته "بيكسر الدنيا"

قال الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس، إن إنشاء قناة السويس الجديدة كان تحدي، حيث تم العمل ليل نهار، والجميع كان على قلب رجل واحد، حتى أنه تم الانتهاء من التنفيذ قبل الموعد المحدد بنحو 11 يوم.



وأشار "مميش"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أن المواطن المصري عندما تستدعي وطنيته "بيكسر الدنيا"، حيث أن كل المصريين يعشقون كل تراب مصر، واصفا عملية إنشاء قناة السويس الجديدة بمنظومة حب في مصر كلها.



وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس، أن العالم الخارجي يدركون أن مصر تحولت لشعلة نشاط، وأن مصر تتغير شكلا وموضوعا، وتسابق الزمن للعودة للريادة، معلقا: "مصر كبيرة بشعبها، وجيشها، وشرطتها".

