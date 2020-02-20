سفيرة المملكة في أمريكا تقبل يد خادم الحرمين

رحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بسفيرة المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان.

وقال خادم الحرمين: "يا هلا يا ريما"، في حين قبلت السفيرة يد خادم الحرمين.

يذكر أن الأميرة ريما قدمت للسلام على خادم الحرمين ضمن الحضور من الجانب السعودي لاستقبال خادم الحرمين لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى العاصمة السعودية، الرياض، مساء الأربعاء، وذلك لمناقشة دعم الحكومة الأمريكية "القوي" لأمن السعودية، على حد تعبيره.

جاء ذلك في تغريدة لبومبيو على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال بتعليق على صورة نزوله من الطائرة: "مسرور بالعودة إلى الرياض لمناقشة دعم حكومة أمريكا القوي لأمن المملكة العربية السعودية والحاجة المتواصلة للوقوف معا ضد سلوك إيران الخبيث في المنطقة.."

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية في تقرير أنه "كان في الاستقبال بمطار الملك خالد الدولي صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين ومندوب عن المراسم الملكية".

ويذكر أن بومبيو علق الجمعة على تقرير اعتراض صواريخ إيرانية وأسلحة أخرى كانت في طريقها للحوثيين في اليمن، قائلا بتغريدة إنه "دليل على أنها أكبر دولة راعية للإرهاب"، معتبرًا أن طهران تتحدى مجلس الأمن بتهريبها تلك الأسلحة.



