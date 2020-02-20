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استعادة 42 ألف متر مربع من أراضي أملاك الدولة بمركز ومدينة قنا

الخميس 20/فبراير/2020 - 07:35 م
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بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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صرح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا قامت بحملة مكبرة لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة بالتنسيق مع قوات الشرطة من مديرية أمن قنا أسفرت عن إزالة 40 حالة تعدي بالمباني على أراضي املاك الدولة بمساحة 42 ألف متر مربع.

وأكد محافظ قنا، استمرار أعمال الموجة 15 لإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة التي لم يتقدم واضعوا اليد عليها بأي طلبات تقنين ومازالوا متعديين على أراضي الدولة وغير راغبون في تنفيذ القانون، وكذلك الحالات التي تقدمت بطلبات تقنين ولم تُثبت جديتها ولم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينة أو عدم استكمال الأوراق المطلوبة وكذلك الحالات التي أقرّت لجان التقنين بالمحافظة أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط بالإضافة إلى حالات التعدي على أراضي المنفعة العامة.
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الكلمات المفتاحية

مصر سداد الرسوم املاك الدولة اخبار

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