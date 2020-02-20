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مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر (0-0) - كأس السوبر المصري

الخميس 20/فبراير/2020 - 07:27 م
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بوابة الفجر
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يقدم لكم الفجر الرياضي بث مباشر مباراة الأهلي ضد الزمالك، عبر يلا كورة بدون تقطيع، YALLAKORA الأهلي يواجه الزمالك، في الإمارات على لقب كأس السوبر المصري.

كورة ستار حيث يستضيف ملعب محمد بن زايد بالإمارات مباراة الأهلي ضد الزمالك، KORA STAR الأهلي يسعى لتحقيق الفوز وتحقيق اللقب الثاني عشر في تاريخه..

يلا شووت بلس، ويسعى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، لتحقيق الفوز ومواصلة سلسلة اللاهزيمة، بالإضافة لرغبته في تحقيق اللقب الثاني في مسيرته مع المارد الأحمر، YALLA SHOOT PLUS، شاهد مباراة الأهلي ضد الزمالك، على لقب كأس السوبر المصري.

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك بالسوبر المصري
وتُقام مباراة الأهلي ضد الزمالك اليوم الخميس 20 فبراير الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الزمالك بالسوبر المصري
كورة جول حيث سيتم إذاعة مباراة الأهلي ضد الزمالك عبر مجموعة قنوات أون سبورت ON SPORTS وأبوظبي الإماراتي AD SPORTS HD الناقل الحصري لمباريات لكأس السوبر المصري، KORA GOAL ملعب محمد بن زايد بالإمارات يستضيف القمة المصرية.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة الأهلي ضد الزمالك، عبر كورة فور جول، بموقع الفجر الرياضي، KORA4GOAL بدون تقطيع أو إعلانات.
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