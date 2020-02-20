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مصطفى بكري: دور مصر في الأزمة الليبية أربك أردوغان

الخميس 20/فبراير/2020 - 07:28 م
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أردوغان
أردوغان
كساب أحمد
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قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الدولة المصرية حريصة على توطيد علاقتها مع كل دول العالم، للحصول على سياسة متناغمة، تنطلق من أرضية المصالح الوطنية، معقبًا: "عشان ما يبقاش صابع مصر تحت ضرس أحد، علاقتنا بالدول تقوم على أساس المصالح المشتركة".

وتابع "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن الدبلوماسية المصرية وجهت ضربة دبلوماسية لتركيا في مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، ولذك اشتد سُعار الرئيس رجب طيب أردوغان.

ولفت إلى أن السياسة لعبة غير شريفة، ومصر تتعامل بشرف، في زمن عز فيه الشرف مثلما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في أحد تصريحاته.
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الكلمات المفتاحية

المصالح الوطنية الدولة المصرية الإعلامي مصطفى بكري

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