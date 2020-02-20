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جوجل تجلب ميزة التنبؤ بالنصوص وتصحيحها على مستندات جوجل
الخميس 20/فبراير/2020 - 07:21 م
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أعلنت شركة جوجل، عن جلب ميزة Smart Compose، والي من شأنها التنبؤ بالنصوص وتصحيحها بشكل موسع لجميع مستخدمي مستندات جوجل، حيث تعمل الميزة بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي على مساعدة المستخدمين بواسطة اقتراح النصوص وتقديم تعديلات للأخطاء الإملائية واللغوية.
وقد أطلقت جوجل هذه الميزة على تطبيق الجي ميل العام الماضي لتصبح جزءًا مهمًا يساعد في كتابة المسودات والرود بشكل سريع وبكفاءة عالية ليتم نسخ الميزة لمستخدمي مستندات جوجل ليتمتعوا بنفس التجربة وبطريقة كتابة أكثر فعالية بتحسينات تجعل تطبيق مستندات جوجل قريباً من مستوى تطبيق مايكروسوفت أوفيس.
وتعتبر ميزة Smart Compose مفعلة بالوضع الافتراضي في مستندات جوجل فيما يستطيع المستخدمين إيقافها من خلال شريط التفضيلات وفقاً لرغبتهم ومدى احتياجهم لها؛ حيث أنها متوفرة حالياً باللغة الإنجليزية حزمة جوجل G Suite بمختلف أنواعها.
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