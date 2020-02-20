القبض على متهم هارب من تنفيذ أحكام قضائية ٧٥ عامًا بالمنيا

تمكنت وحدة مباحث مركز ديرمواس بقيادة المقدم أحمد الصفتي رئيس مباحث المركز من ضبط متهم مطلوب ضبطه وإحضاره هاب من تنفيذ أحكام قضائية جملتها ٧٥ عاما، وبحوزته سلاح ناري.



وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء خالد عبدالسلام مدير المباحث الجنائية يفيد بورود معلومة الي وحدة مباحث مركز ديرمواس باختباء متهم هارب من تنفيذ أحكام قضائية جملتها ٧٥ عامًا.



وعقب تقنين الإجراءات وبتشكيل فريق بحث جنائي برئاسة المقدم أحمد الصفتي رئيس مباحث المركز تمكن من ضبط "أمين. م. ا. م ا" ٥٠ عامًا فلاح وشهرته حمادة أبو الليل ومقيم بقرية أولاد أبو الليل باسمو العروس بمركز ديرمواس، مطلوب ضبطه وإحضاره هارب من تنفيذ أحكام قضائية جملتها ٧٥ عاما من بينهم قضية رقم ٣٦٧٢ إداري ديرمواس لسنه ٢٠١٣ قيدت برقم " ٣٥١٢٢١ لسنه ٢٠١٥ جنايات عسكرية" التهمه اقتحام المركز والحكم" مؤبد".



والقضية رقم ٦٥٧٦ جنايات ديرمواس والمقيدة برقم ٢٢١٢ كلي جنوب المنيا لسنه ٢٠١٦ حصر "٢٠١٧٥٦٠" التهمه استعمال قوة وسلاح الحكم غيابي خمس سنوات.



والقضية رقم ٣٤٠٢ اداري ديرمواس ٢٠١٣ قيدت برقم ١١٩١٤٣ لسنه ٢٠١٥ جنايات عسكرية بتهمه اقتحام مجلس المدينة وحكم عليه غيابي بالمؤبد.



وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.