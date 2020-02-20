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موعد الظهور الأول لوافد برشلونة الجديد

الخميس 20/فبراير/2020 - 07:20 م
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بوابة الفجر
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خاض فريق برشلونة الإسباني تدريباً اليوم الخميس، في المدينة الرياضية، وينتظر مشاركة لاعبه المنضم حديثاً للفريق قادماً من ليغانيس، مارتين برايثوايت، الذي سيتم تقديمه أمام وسائل الإعلام.

ويواصل برشلونة استعداداته لمواجهة إيبار ضمن الجولة 25 من الدوري الإسباني المقرر إقامتها السبت المقبل على ملعب كامب نو، وينتظر مشاركة المهاجم الدنماركي (28 عاماً)، الذي يسعى برشلونة من خلاله لتعزيز خط هجومه في ظل إصابة الفرنسي عثمان ديمبيلي والأوروغواياني لويس سواريز.

ولم يقدم النادي الكاتالوني أي تفاصيل عن مران اليوم، سوى مشاركة بعض لاعبي فريق الرديف، في مقدمتهم أنسو فاتي.

 يذكر أن نادي برشلونة أعلن ضم برايثوايت بعقد يستمر حتى 30 يونيو(حزيران) 2024 يتضمن شرطا جزائياً بقيمة 300 مليون يورو.

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