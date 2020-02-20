مصطفى بكري: المنطقة تتعرض لهجمة شرسة

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن وصول الجيش المصري للمرتبة التاسعة عالميًا لم يأتي من فراغ، ولكنه جاء بسبب تحديث الجيش في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل تحقيق الاستقرار، ومنع أي متآمر من التقرب إلى مصر.



وتابع "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن هناك الكثير من الأزمات في مصر، ولا أحد يستطيع أن ينكر ذلك، ولكن التوقعات تشير إلى أن مستقبل مصر أفضل، لافتًا إلى أن طلال أبو غزالة أحد أهم الاقتصادين على مستوى العالم تحدث بأن مصر ستحتل المرتبة السادسة على مستوى العالم اقتصاديًا في 2030.



وأشار إلى أن التحديات التي تواجه مصر كبيرة، ولكن المؤامرة أكبر، لافتًا إلى أن المنطقة تتعرض لهجمة شرسة ومن يفلت منها "جدع".

