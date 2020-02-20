تزايد أعداد السياحية الصربية لمصر ورغبة في التعاون بترميم الآثار

ناقشت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة مع الجانب الصربي، التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات السياحية بين البلدين من بينها التزايد الملحوظ في أعداد السائحين الصرب إلى مصر.



جاء ذلك خلال عدد من الاجتماعات المهنية مع وزير التجارة والسياحة والاتصالات الصربى لمناقشة أوجه التعاون المشترك بين البلدين، وذلك

على هامش مشاركة مصر في فعاليات الدورة الـ 42 لمعرض بلجراد الدولي للسياحة ITF.



كما شهدت الحركة السياحية بين البلدين إعادة تشغيل رحلات الطيران المباشر إلى مدينة القاهرة بعد توقف دام حوالي 15 عامًا، بالإضافة إلى رحلات طيران لمدينتي شرم الشيخ والغردقة بعد توقف دام 6 سنوات.



وأشارت شلبي إلى أن الاجتماع يأتي تعزيزا لمشاركة مصر كدولة شريك (ضيف شرف) في دورة المعرض هذا العام، حيث تم مناقشة الاتفاقيات المشتركة بين البلدين ووضع بعض الأسس لتطوير التعاون السياحي المشترك بين البلدين.



ولفتت إلى رغبة الحكومة الصربية في الاستفادة من خبرات الجانب المصري في مجال ترميم الآثار حيث تقدمت بطلب إلى الحكومة المصرية لتقديم المساعدة وإمدادها بخبراء في هذا المجال.