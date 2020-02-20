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خالد الجندي يوضح حكم سماع الموسيقى والأغاني

الخميس 20/فبراير/2020 - 07:05 م
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الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
أمنية فوزي
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أوضح الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حكم سماع الموسيقى والأغاني، قائلًا: "الموسيقى قضية خلافية، ونحن نرى أنها جائزة ومستحبة".

وتابع "الجندي"، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc": "في ناس شايفة إنها حرام وناس شايفة إنها حلال، وإللي عايز يحرمها على نفسه هو حر، وإنما نحن نرى أن الموسيقى حلال وليست حرام".

وأضاف الشيخ خالد الجندي: "أما الأغاني فحلالها حلال، وحرامها حرام"، لافتًا إلى أن نقابة الموسيقيين تساعد على الحفاظ على الهوية المصرية والثقافة المصرية والذوق العام.

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الكلمات المفتاحية

حكم سماع الموسيقى والأغاني الموسيقى حلال الشيخ خالد الجندي

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