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خالد الجندي يوضح حكم سماع الموسيقى والأغاني
الخميس 20/فبراير/2020 - 07:05 م
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أمنية فوزي
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أوضح الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حكم سماع الموسيقى والأغاني، قائلًا: "الموسيقى قضية خلافية، ونحن نرى أنها جائزة ومستحبة".
وتابع "الجندي"، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc": "في ناس شايفة إنها حرام وناس شايفة إنها حلال، وإللي عايز يحرمها على نفسه هو حر، وإنما نحن نرى أن الموسيقى حلال وليست حرام".
وأضاف الشيخ خالد الجندي: "أما الأغاني فحلالها حلال، وحرامها حرام"، لافتًا إلى أن نقابة الموسيقيين تساعد على الحفاظ على الهوية المصرية والثقافة المصرية والذوق العام.
وتابع "الجندي"، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc": "في ناس شايفة إنها حرام وناس شايفة إنها حلال، وإللي عايز يحرمها على نفسه هو حر، وإنما نحن نرى أن الموسيقى حلال وليست حرام".
وأضاف الشيخ خالد الجندي: "أما الأغاني فحلالها حلال، وحرامها حرام"، لافتًا إلى أن نقابة الموسيقيين تساعد على الحفاظ على الهوية المصرية والثقافة المصرية والذوق العام.
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