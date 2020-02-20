خالد الجندي يوضح حكم سماع الموسيقى والأغاني





أوضح الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حكم سماع الموسيقى والأغاني، قائلًا: "الموسيقى قضية خلافية، ونحن نرى أنها جائزة ومستحبة".وتابع "الجندي"، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc": "في ناس شايفة إنها حرام وناس شايفة إنها حلال، وإللي عايز يحرمها على نفسه هو حر، وإنما نحن نرى أن الموسيقى حلال وليست حرام".وأضاف الشيخ خالد الجندي: "أما الأغاني فحلالها حلال، وحرامها حرام"، لافتًا إلى أن نقابة الموسيقيين تساعد على الحفاظ على الهوية المصرية والثقافة المصرية والذوق العام.