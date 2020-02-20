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نبيل الحلفاوي عن مباراة السوبر: "مفيش حاجه اسمها مركز أول"

الخميس 20/فبراير/2020 - 07:17 م
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نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
شيماء يونس
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نشر الفنان نبيل الحفاوي، عبر موقع التغريدات "تويتر"، "تغريدة" عن مباراة السوبر المصري المقامة اليوم في تمام الساعة السابعة مساًء في دولة الأمارات، حيث يلعب الزمالك بوصفه حاصدًا لبطولة كأس مصر، ويخوض الأهلي المباراة بعد تتويجه بطلًا لمسابقة الدوري المصري في الموسم الماضي.


وقال "الحلفاوي": "مافيش في السوبر حاجة اسمها المركز الأول والمركز التاني، أول وتاني على مين؟ يعني مين التالت مثلا؟..فيه فائز بلقب السوبر وخلاص".

حيث جاءت تعليقات متابعيه في "‏‎مش ملحوظة يا فنان دي بديهيات، ‏‎ماتش السوبر ماتش بطولة مفيش مراكز، ‏‎ان شاء الله الأهلى هيكسب". 

يلذكر أن الزمالك فاز بلقب كأس السوبر الإفريقي، بثلاث أهداف مقابل هدف، أمام الترجي التونسي، في استاد نادي الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة.

والجدير بالذكر أن الفنان نبيل الحلفاوي يشارك في مسلسل "القاهرة كابول"، العمل بطولة طارق لطفى، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، وحنان مطاوع، والمقرر عرضه في شهر رمضان القادم، نبيل الحلفاوي يقوم بدور والد الفنانة حنان مطاوع، حيث تقع في العديد من الأزمات، ويحاول أن ينقذها منها ، ومن ناحية آخرى قد انطلق تصوير المسلسل يوم السبت 8 فبراير الجارى، داخل الديكور الأساسى في استديو الأهرام، المسلسل من انتاج شركة سينرجى، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام على.

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