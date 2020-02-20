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تشكيل إنتر ميلان الرسمي أمام لودوجوريتس
الخميس 20/فبراير/2020 - 06:57 م
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أحمد عصام
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أعلن المدرب الايطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق لودوجوريتس في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.
وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-
حراسة المرمى : باديلي.
خط الدفاع : جودين - رانوكيا - دامبروسيو.
خط الوسط : موسيس - ايريكسن - بيراجي - فيتشينو - فاليرو.
خط الهجوم : لاوتارو مارتينيز - اليكسيس سانشيز.
وتعرض فريق إنتر ميلان لهزيمة قاسية في الجولة الماضية من بطولة الدوري الايطالي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد أمام لاتسيو في المباراة التي أقيمت على ملعب الأوليمبكو.
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