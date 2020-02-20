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اجتماع مصري صربي لبحث التعاون في مجال السياحة والآثار

الخميس 20/فبراير/2020 - 06:57 م
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الاجتماع
الاجتماع
حسام زيدان
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عقدت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة عددا من الاجتماعات المهنية مع راسيم ليايتش نائب رئيسة الوزراء ووزير التجارة والسياحة والاتصالات الصربى وذلك لمناقشة أوجه التعاون المشترك في المجال وتنشيط الحركة السياحة بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك على هامش مشاركة الوفد الرسمي المصري في فعاليات الدورة الـ 42 لمعرض بلجراد الدولي للسياحة ITF( Belgrade International Tourism Fair) والمنعقد بالعاصمة الصربية بلجراد في الفترة من 20 وحتي 23 فبراير الجاري.

وشهد الاجتماع من الجانب الصربي ميروسلاف كنزفتش كاتب الدولة للسياحة بوزارة التجارة والسياحة والاتصالات الصربية، ومن الجانب المصري السفير عمرو الجويلي سفير مصر لدي صربيا، والدكتور محمد عليوة ممثل عن وزارة البيئة وممثلين عن وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية لتنشيط السياحة.

ووجهت شلبي بتوجيه الدعوة إلى نائب رئيسة الوزراء ووزير التجارة والسياحة والاتصالات الصربى لزيارة مصر والاستمتاع بمقوماتها السياحية والاثرية، والذي رحب بهذه الدعوة.
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الكلمات المفتاحية

نائب وزير السياحة والآثار معرض بلجراد الدولي للسياحة السياحة والآثار التعاون المشترك

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