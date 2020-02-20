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On SPORT: مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر كورة ستار AL AHLY كورة جول رابط ماتش الأهلي جودة عالية KORA AHLY

الخميس 20/فبراير/2020 - 06:28 م
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مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك
مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك
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موعد مباراة الزمالك والأهلي في كأس السوبر المصري
وستلعب مباراة الزمالك KORA STAR ضد نظيره الأهلي، مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة KORA LIVE، الثامنة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت الإمارات.
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري
تذاع مباراة الاهلي KORA ONLINE ضد نظيره الزمالك اليوم، على قناتي أون سبورت وتايم سبورت، وأبو ظبي الرياضية الأولى والثانية.
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