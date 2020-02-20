كورة لايف zamalek مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش الأهلي YALLA ONLINE

تتحه الأنظار اليوم نحو ملعب محمد بن زايد بالإمارات فى مباراة قوية ستجمع بين الاهلي والزمالك اليوم ببطولة كأس السوبر المصري، تحت قيادة الحكم النرويجي سيفين أودفار موين، ويسعي الفريقين لحصد لقب بطولة السوبر المصري، ويسعي الأحمر للفوز باللقب رقم 12 بينما يسعي الزمالك للتتويج باللقب الرابع، بث مباشر مباراة الاهلي اليوم، يلا شوت شاهد مباراة الزمالك اليوم، كورة ستار شاهد مباراة الاهلي والزمالك اليوم ببطولة كأس السوبر المصري KOORA GOAL، يلا شوت شاهد بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك KOORA STAR.





وستقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة كأس السوبر المصري فى تمام السابعة مساءاً بتوقيت القاهرة والثامنة مساءا بتوقيت السعودية والتاسعة مساءا بتوقيت الإمارات والخامسة مساءاً بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة أبوظبي الرياضية الأولي وقناة On Sport HD، بث مباشر مباراة الاهلي والزمالك اليوم ببطولة كأس السوبر المصري KOORA GOAL، بث مباشر مباراة الاهلي والزمالك اليوم ببطولة كأس السوبر المصري KOORA STAR.





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