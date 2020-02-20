عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الشمراني" يدعو لترك أكل الجراد نظرًا لتسممه بمبيدات الرش

الخميس 20/فبراير/2020 - 06:20 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements
أعلنت فرق وزارة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة الشرقية، مواصلة مكافحة أسراب الجراد القادم من الحدود الجنوبية نتيجة تأثير الرياح الجنوبية من الأحد الماضي، والمتوقع استمرارها إلى يوم غد الجمعة، وبيّنت الوزارة أن فِرَق المكافحة التي يصل عددها إلى 43 فرقة تتوزع في جميع محافظات المنطقة الشرقية، وقد بدأت بأعمال المكافحة منذ بداية الحالة بالتنسيق مع أمانة المنطقة الشرقية لتوحيد الجهود، ومكافحة الجراد داخل النطاق العمراني، في حين تقوم فِرَق الوزارة بمكافحة أسراب الجراد في المزارع خارج النطاق العمراني.

أرجع المدير العام لمركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة المهندس محمد الشمراني توجه الجراد في المنطقة الشرقية إلى النطاق العمراني نتيجة لجفاف مناطق التكاثر المحيطة، وعدم ملاءمة البيئة خارج النطاق العمراني للتكاثر، نظرًا لأن أسراب الجراد تبحث عن مناطق رطبة ويتوفر فيها الغذاء.

وكشف المهندس الشمراني أن الأحوال الجوية غير المستقرة أثرت على عمليات المكافحة نظرًا لطيران الجراد على ارتفاعات عالية، بحسب «واس».

ودعا الشمراني إلى ترك أكل الجراد نظرًا لتسممه بمبيدات الرش التي قد تسبب تسممًا لمن يتناول الجراد، إلى جانب الإبلاغ عن حالات الجراد عبر تطبيق الوزارة «بلغ» أو إرسال رسالة واتساب إلى الرقم 0530233560.

وأوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة أن فرق العمل وُزّعت على محافظات المنطقة الشرقية بمتابعة من صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية، ويجري التنسيق مع الجهات الشريكة والمساندة لتغطية الجهود التي تبذلها الوزارة في المزارع وخارج النطاق العمراني بحيث تسهم هذه الجهات في تغطية الأحياء السكنية داخل النطاق العمراني مع تأمين الدعم الفني والمادي بالمبيدات الحشرية اللازمة من قبل فرع الوزارة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

قم تسمم المبيدات السسعودية الجراد أكل

أخبار تهمك

القبض على زوج ممثلة شهيرة بتهمة التعدي عليها بالضرب أسبوعيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| "انخفاض جديد".. مفاجآت مدوية بشأن سعر الدولار اليوم أمام الجنيه (اعرف التفاصيل)

منذ ساعتين و 32 دقيقة

أحمد شوبير يعلن عن مفاجأة كبيرة قبل السوبر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مقتل مدرس مصري في سلطنة عمان

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيلة الزمالك الرسمية أمام الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

رسميا.. إيهاب جلال خارج أسوار المصري البورسعيدي

منذ ساعة و نصف

محمد رمضان يشبه منتقديه بالكلاب (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

بث حي KORA GOAL مشاهدة الأهلي والزمالك اليوم 20-2-2020 بالسوبر المصري HD

منذ يوم

مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الزمالك بالسوبر

منذ 38 دقيقة

عاجل.. تصريح ناري من آل الشيخ عن موقعة السوبر المصري

منذ حوالي 17 ساعة

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم 20-2-2020 كورة ستار في السوبر المصري بث مباشرالسوبر المصري

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. إجراءات قانونية جديدة ضد مطربي المهرجانات

منذ ساعتين و 9 دقيقة

مفاجأة.. فتاة تكشف تفاصيل زواجها وإنجابها سرًا من فنان مشهور (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

مغامرة رينيه فايلر في تشكيل الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الأهلي والزمالك اليوم NOW

منذ يوم

مفاجآت بالجملة.. تسريب تشكيلة الأهلي والزمالك في معركة السوبر

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

البيئة: تم مكافحة الجراد بالمبيدات الحشرية ولا ننصح بتناوله (فيديو)

"البيئة" تكافح الجراد في 1800 هكتار

البيئة: مكافحة أسراب الجراد الصحراوي في 20 ألف هكتار خلال شهر

زراعة القصيم تطالب بوقف بيع الجراد

وزارة البيئة تكافح الجراد الشتوي بالمناطق المطلة علي ساحل البحر الأحمر

"البيئة" تكافح الجراد الصحراوي في مساحة 75500 هكتار

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:56 م

مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الزمالك بالسوبر

أحمد شوبير يعلن عن مفاجأة كبيرة قبل السوبر

03:32 م

مفاجآت بالجملة.. تسريب تشكيلة الأهلي والزمالك في معركة السوبر

05:34 م

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيلة الزمالك الرسمية أمام الأهلي

06:09 م

عاجل.. إجراءات قانونية جديدة ضد مطربي المهرجانات

04:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status