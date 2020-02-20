"الشمراني" يدعو لترك أكل الجراد نظرًا لتسممه بمبيدات الرش

أرجع المدير العام لمركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة المهندس محمد الشمراني توجه الجراد في المنطقة الشرقية إلى النطاق العمراني نتيجة لجفاف مناطق التكاثر المحيطة، وعدم ملاءمة البيئة خارج النطاق العمراني للتكاثر، نظرًا لأن أسراب الجراد تبحث عن مناطق رطبة ويتوفر فيها الغذاء.





وكشف المهندس الشمراني أن الأحوال الجوية غير المستقرة أثرت على عمليات المكافحة نظرًا لطيران الجراد على ارتفاعات عالية، بحسب «واس».





ودعا الشمراني إلى ترك أكل الجراد نظرًا لتسممه بمبيدات الرش التي قد تسبب تسممًا لمن يتناول الجراد، إلى جانب الإبلاغ عن حالات الجراد عبر تطبيق الوزارة «بلغ» أو إرسال رسالة واتساب إلى الرقم 0530233560.





وأوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة أن فرق العمل وُزّعت على محافظات المنطقة الشرقية بمتابعة من صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية، ويجري التنسيق مع الجهات الشريكة والمساندة لتغطية الجهود التي تبذلها الوزارة في المزارع وخارج النطاق العمراني بحيث تسهم هذه الجهات في تغطية الأحياء السكنية داخل النطاق العمراني مع تأمين الدعم الفني والمادي بالمبيدات الحشرية اللازمة من قبل فرع الوزارة.