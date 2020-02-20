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رابط مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر koora live يلا شوت كورة لايف ماتش الاهلي "بث YouTube المباشر" YALLA الاهلي PLUS

الخميس 20/فبراير/2020 - 06:20 م
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مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك
مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك
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بث مباشر مباراة الاهلي اليوم، يلا شوت تابع مباراة الاهلي والزمالك اليوم على لقب كأس السوبر المصري، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الاهلي والزمالك اليوم ببطولة كأس السوبر المصري KOORA STAR، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الاهلي والزمالك KOORA LIVE.
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موعد مباراة الزمالك والأهلي في كأس السوبر المصري
وستلعب مباراة الزمالك KORA STAR ضد نظيره الأهلي، مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة KORA LIVE، الثامنة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت الإمارات.
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري
تذاع مباراة الاهلي KORA ONLINE ضد نظيره الزمالك اليوم، على قناتي أون سبورت وتايم سبورت، وأبو ظبي الرياضية الأولى والثانية.
بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري


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