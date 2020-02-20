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السجن 15 عامًا لصاحب محل بتهمة الاتجار في المخدرات بالإسكندرية

الخميس 20/فبراير/2020 - 06:20 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمد رجب - دينا حسن
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عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار مجدي محمد نواره رئيس المحكمة، وبعضوية كل من  المستشار رفعت عامر، والمستشار عمر سويدان، وسكرتير الجنايات محمد أحمد البغدادي، بالسجن المشدد 15عاما وغرامة مائتي ألف جنيها  للمتهم " م.د.خ" لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود القضية رقم 6463 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة العامرية اول والمفيدة كلي برقم 371 غرب عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطار من ضباط إدارة مكافحة المخدرات بالقبض علي شخص بحوزته كمية كبيرة من المخدرات بدائرة قسم العامرية أول.

توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الي قيام المدعو " م.د.خ" 39 سنة صاحب محل بمزاولة نشاطا إجراميا في الاتجار في المواد المخدرة فتم استصدار إذنا من النيابة للقبض علية وأثناء تنفيذ القرار تم القاء القبض علية وبحوزته حقيبه وبتفتيشها عثر علي عدد 250 طربة لمخدر الحشيش وقالب اسطواني بداخلة كمية لمخدر الهيروين ومبلغ مالي من حصيلة البيع في المواد المخدرة وهاتف محمول للاتصال بعملائه وبعرضة علي النيابة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهم.
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مصر مخدرات سجن اخبار

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