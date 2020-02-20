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بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW zamalek رابط مباشر الأهلي KORA ONLINE

الخميس 20/فبراير/2020 - 06:18 م
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الاهلي
الاهلي
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يستضيف ملعب محمد بن زايد بالإمارات اليوم، مباراة كأس السوبر المصري، والتى تجمع بين الأهلي والزمالك، فى مباراة قوية لا تقبل القسمة على اثنين، تحت قيادة الحكم النرويجي سيفين أودفار موين، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك KOORA STAR، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الاهلي والزمالك على لقب كأس السوبر المصري YALLA SHOOT.

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وستقام مباراة الاهلي والزمالك على ملعب محمد بن زايد بالإمارات، فى تمام السابعة مساءاً بتوقيت القاهرة والثامنة مساءا بتوقيت السعودية والتاسعة مساءا بتوقيت الإمارات والخامسة مساءاً بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة أبوظبي الرياضية الأولي وقناة On Sport HD، بث مباشر مباراة الاهلي والزمالك ببطولة كأس السوبر المصري، يلا شوت شاهد مباراة الاهلي والزمالك اليوم ببطولة كأس السوبر المصري، KOORA STAR.

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