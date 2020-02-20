عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر مباشر اليوم بدون تقطيع في السوبر المصري ON SPORTS مباشر حصري الآن Zamalek

الخميس 20/فبراير/2020 - 06:16 م
Advertisements
مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك
مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك
Advertisements
تذاع المباراة بين الفريقين علي قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة علي النايل سات يلا شوت بث مباشر الزمالك والأهلي كورة انلاين، مباراة الزمالك والأهلي بث مباشر يوتيوب الاسطورة كورة لايف بث مباشر مباراة الزمالك والأهلي في كأس السوبر المصري رابط البث المتعدد مشاهدة مباراة الزمالك والأهلي كورة ستريم.
ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين بالعاصمة الإمارتية في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة يلا شوت بث مباشر مباراة الزمالك والأهلي مشاهدة مباراة الزمالك والأهلي اليوم في كأس السوبر المصري على قنوات أبو ظبي الرياضية وأون سبورت مشاهدة مباراة الزمالك والأهلي يلا شوت، يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك والأهلي ، بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والأهلي ، مشاهدة مباراة الزمالك والأهلي اليوم بث مباشر، مباراة اليوم يلا شوت، يلا شوت مباراة الزمالك والأهلي اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والأهلي تابع لايف مشاهدة مباراة الزمالك والأهلي ، رابط بث مباريات اليوم، بث مباريات اليوم.
يلا كورة ويدخل المارد الأبيض تلك المواجهة بعد التتويج بكأس السوبر الافريقي منذ أيام قليلة على حساب فريق الترجي الرياضي التونسي بعد الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد YALA KOORA بينما نجح النادي الأهلي في تحقيق انتصارا كبيرا على فريق المصري البورسعيدي بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة KOORA LIVE في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد المكس بالإسكندرية في إطار منافسات الجولة السادسة والمؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز KOORAHD.
كول كورة ويسعى فايلر لاستثمار تتويج الزمالك بكأس السوبر الافريقي لصالحه، حيث سيدخل الفريق الأبيض تلك المباراة بثقة كبيرة بعد الأداء المميز الذي قدمه ضد بطل دوري أبطال أفريقيا في المباراة التي أقيمت في قطر GOAL KOORA ويجب أن يعطي المدرب السويسري تعليمات للاعبي القلعة الحمراء للضغط منذ بداية المباراة وتسجيل هدف مبكر يربك حسابات باتريس كارتيرون مدرب الزمالك KOORA ONLINE حيث ساعد الهدف المبكر للقلعة البيضاء ضد الترجي في اللقاء وأدائه فيجب أن يتعلم الأهلي من خطأ الفريق التونسي YALA SHOOOT PLUS.


Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيلة الزمالك الرسمية أمام الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

القبض على زوج ممثلة شهيرة بتهمة التعدي عليها بالضرب أسبوعيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مقتل مدرس مصري في سلطنة عمان

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الزمالك بالسوبر

منذ 40 دقيقة

عاجل.. إجراءات قانونية جديدة ضد مطربي المهرجانات

منذ ساعتين و 11 دقيقة

بث حي KORA GOAL مشاهدة الأهلي والزمالك اليوم 20-2-2020 بالسوبر المصري HD

منذ يوم

عاجل.. تصريح ناري من آل الشيخ عن موقعة السوبر المصري

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجآت بالجملة.. تسريب تشكيلة الأهلي والزمالك في معركة السوبر

منذ ساعة

عاجل| "انخفاض جديد".. مفاجآت مدوية بشأن سعر الدولار اليوم أمام الجنيه (اعرف التفاصيل)

منذ ساعتين و 34 دقيقة

مفاجأة.. فتاة تكشف تفاصيل زواجها وإنجابها سرًا من فنان مشهور (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

مغامرة رينيه فايلر في تشكيل الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم 20-2-2020 كورة ستار في السوبر المصري بث مباشرالسوبر المصري

منذ حوالي 20 ساعة

رسميا.. إيهاب جلال خارج أسوار المصري البورسعيدي

منذ ساعة و نصف

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الأهلي والزمالك اليوم NOW

منذ يوم

أحمد شوبير يعلن عن مفاجأة كبيرة قبل السوبر

منذ حوالي 3 ساعات

محمد رمضان يشبه منتقديه بالكلاب (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:32 م

أحمد شوبير يعلن عن مفاجأة كبيرة قبل السوبر

مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الزمالك بالسوبر

05:56 م

مفاجآت بالجملة.. تسريب تشكيلة الأهلي والزمالك في معركة السوبر

05:34 م

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيلة الزمالك الرسمية أمام الأهلي

06:09 م

عاجل.. إجراءات قانونية جديدة ضد مطربي المهرجانات

04:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status