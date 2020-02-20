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link «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الأهلي الآن هدف أجايي

الخميس 20/فبراير/2020 - 06:12 م
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بوابة الفجر
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كورة أونلاين تابع البث الحي المباشر لمباراة نادي الزمالك مع النادي الأهلي يوم الخميس القادم في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة YALA LIVE في المباراة التي ستجمع بين الفريقين في أبوظبي بالإمارات ضمن منافسات نهائي بطولة كأس السوبر المصري COOL KOORA مباراة النادي الاهلي ضد نادي الزمالك في أبوظبي بالإمارات ALAHLY VS ElZAMALK.

يلا كورة ويدخل المارد الأبيض تلك المواجهة بعد التتويج بكأس السوبر الافريقي منذ أيام قليلة على حساب فريق الترجي الرياضي التونسي بعد الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد YALA KOORA بينما نجح النادي الأهلي في تحقيق انتصارا كبيرا على فريق المصري البورسعيدي بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة KOORA LIVE في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد المكس بالإسكندرية في إطار منافسات الجولة السادسة والمؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز KOORAHD.

كول كورة ويسعى فايلر لاستثمار تتويج الزمالك بكأس السوبر الافريقي لصالحه، حيث سيدخل الفريق الأبيض تلك المباراة بثقة كبيرة بعد الأداء المميز الذي قدمه ضد بطل دوري أبطال أفريقيا في المباراة التي أقيمت في قطر GOAL KOORA ويجب أن يعطي المدرب السويسري تعليمات للاعبي القلعة الحمراء للضغط منذ بداية المباراة وتسجيل هدف مبكر يربك حسابات باتريس كارتيرون مدرب الزمالك KOORA ONLINE حيث ساعد الهدف المبكر للقلعة البيضاء ضد الترجي في اللقاء وأدائه فيجب أن يتعلم الأهلي من خطأ الفريق التونسي YALA SHOOOT PLUS.

يلا شوت حصري وظهر نادي الزمالك هذا الموسم بشكل سيئ للغاية في معظم المباريات التي تأخر فيها بالنتيجة COOL KOORA وهذا ما حققه النادي الأهلي في السوبر المصري الأخير بتسجيل هدفا في الزمالك ببداية اللقاء، مما قد سهل المباراة بشكل كبير للأهلي بالرغم من أن عودة الزمالك كانت ممكن بعد تقليل النتيجة لهدف وحيد وانتهاء المباراة بنتيجة 3-2 في المباراة التي ستكون مثيرة بين قطبي الكرة المصرية KOORA STAR.

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