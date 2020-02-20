حبس موظفين بتهمة سرقة أدوية سرطان من مستشفي أورام الإسماعيلية

أمر المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، اليوم الخميس، بحبس موظفين يعملان بمستشفى أورام الإسماعيلية التعليمي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامهما بسرقة وتهريب أدوية مرضي السرطان والكيمياوي خارج المستشفى بمساعدة سيدات منتقبات لإخراج الأدوية من المستشفى دون تفتيش وبيعها في السوق السوداء.



وكشفت تحقيقات النيابة العامة التي أشرف عليها المستشار يوسف الدفتار، رئيس نيابة الإسماعيلية الكلية، وباشرها محمود نصر، وكيل أول النائب العام، بلاغًا من إدارة مستشفى أورام الإسماعيلية يفيد بضبط الموظفين " أ.م،و ع. أ" بقسمي الملفات ونفقة الدولة بالمستشفى بتهريب أدوية كيمياوي وأخرى خاصة بمرضى السرطان.



واستمعت النيابة العامة إلى أقوال مدير مستشفى الأورام، ورئيس الصيادلة بالمستشفى، وسماع التسجيلات التي بين مشرف الأمن والمتهمين، ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدي بالمال العام، والتربح من وظيفتهما.



وعلي الفور تم ضبط المتهمين عن طريق مشرف الأمن بالمستشفى، الموجود بالمستشفى، بعد أن حاول أحد المتهمين على حسب أقوال مشرف الأمن بالنيابة العامة أن يعرض عليه مبلغ رشوة 120 ألف جنيه لكي يساعد المتهمين على إخراج أكبر كمية من الأدوية لبيعها بمبالغ باهظة بالسوق السوداء، إلا أن مشرف الأمن أبلغ الدكتور محمد عبدالعزيز النخيلي، مدير مستشفى الأورام، الذي أخطر النيابة العامة.

