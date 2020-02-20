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مفاجأة مدوية.. فايلر يستبعد 6 لاعبين من لقاء قائمة الأهلي أمام الزمالك

الخميس 20/فبراير/2020 - 06:12 م
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بوابة الفجر
علي نبوي - محمد الصو
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أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة غريمه الزمالك بعد قليل في نهائي كأس السوبر المصري.

ويلتقي الأهلي بنظيره الزمالك بعد قليل في نهائي كأس السوبر المصري في المباراة التي ستقام على ستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - علي معلول

خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات - جيرالدو دا كوستا

خط الهجوم : جونيور أجاي.


دكة البدلاء:- شريف إكرامي وأيمن أشرف ومحمود متولي ووليد سليمان وكهربا وبادجي وأحمد فتحي


فيما استبعد فايلر كلا من: علي لطفي وحسام عاشور وأحمد الشيخ ورمضان صبحي ومروان محسن ومحمود وحيد.

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