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عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيلة الزمالك الرسمية أمام الأهلي

الخميس 20/فبراير/2020 - 06:09 م
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بوابة الفجر
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أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك ، تشكيل الابيض لمباراة الأهلي المقرر إقامتها اليوم الخميس على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي الإماراتية، على كأس السوبر المصري.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي :


حراسة المرمى : محمد ابوجبل.

خط الدفاع : حازم إمام، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبدالشافي.

خط الوسط : طارق حامد، فرجاني ساسي، احمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، يوسف أوباما.

خط الهجوم : مصطفى محمد.



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