Advertisements
عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيلة الزمالك الرسمية أمام الأهلي
الخميس 20/فبراير/2020 - 06:09 م
Advertisements
Advertisements
أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك ، تشكيل الابيض لمباراة الأهلي المقرر إقامتها اليوم الخميس على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي الإماراتية، على كأس السوبر المصري.
وجاء تشكيل الزمالك كالتالي :
حراسة المرمى : محمد ابوجبل.
خط الدفاع : حازم إمام، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبدالشافي.
خط الوسط : طارق حامد، فرجاني ساسي، احمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، يوسف أوباما.
خط الهجوم : مصطفى محمد.
Advertisements