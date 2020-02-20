عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيلة الزمالك الرسمية أمام الأهلي

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك ، تشكيل الابيض لمباراة الأهلي المقرر إقامتها اليوم الخميس على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي الإماراتية، على كأس السوبر المصري.





وجاء تشكيل الزمالك كالتالي :









حراسة المرمى : محمد ابوجبل.





خط الدفاع : حازم إمام، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبدالشافي.





خط الوسط : طارق حامد، فرجاني ساسي، احمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، يوسف أوباما.





خط الهجوم : مصطفى محمد.











