مشاهدة مسلسل عثمان 11 على تردد yarmook قيامة عثمان 11 اليرموك osman 

تغيرات كبيرة في مجرى أحداث مسلسل قيامة عثمان أو المؤسس عثمان بعد الحلقة السابقة، ويتحدث المسلسل عن الحاكم عثمان مؤسس الدولة العثمانية التي امتدت لمئات السنوات عبر التاريخ، وكانت تحكم بقعة كبيرة من الكرة الأرضية.





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قيامة عثمان 11





نود الإشارة إلى أن الجميع إنتظر ظهور أرطغرل مرة أخرى، ولكن تشير الأنباء إلى أنه بقونيا بالوقت الحالي، وأشارت تقارير إلى قرب ظهور أرطغرل بسنه الكبير، ولكن في شخصية أخرى غير ألجين ألتان السابق، الذي قام بالعديد من الأدوار الرائعة، ونال إعجاب الجميع في الوطن العربي، تابع المقال الآن، وتابع المسلسل الهام، الذي يجسد الروح التركية في القبيلة، وكيف تتغلب القبيلة على الظلم والطغيان الخارجي، وهو ما نتابعه عن قرب.









تردد قناة ATV





ا لتردد: 10796

تردد آخر: 11555

الإستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

القمر: النايل سات









تردد قناة اليرموك





التردد: 11678

معدل الترميز: 27500

الإستقطاب: عمودي

القمر: النايل سات









مسلسل عثمان 11





ببداية المسلسل كانت بداية متعثرة بعض الشئ لعثمان، وذلك بعد مقتل أيبرس على أيدي المغول، ومحاولة قتل عثمان في أول خروج له بعيد عن القبيلة وبعيد عن سيطرة أخيه غوندوز، وهو ما لاقى متابعة للجميع، وكيف يتغلب على ذلك، ولكنه توعد بالرد على من قتل إيبرس، وبعد مرور عشرة حلقات، أصبح الجميع يتابع المسلسل عن قرب بشكل عام، وينتظر الأحداث المقبلة، وكذلك الأحداث التي تمر في البرومو العام للمسلسل.



