عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رابط كورة لايف ZaMaLeK NoW مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر koRa LiVE تابع لايف مباراة الزمالك يوتيوب فالجول elzamalek

الخميس 20/فبراير/2020 - 06:08 م
Advertisements
الاهلي
الاهلي
Advertisements
مشاهدة البث الحي المباشر لمواجهة النادي الأهلي مع نادي الزمالك يوم الخميس 20 فبراير GOAL KOORA في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة في المباراة التي ستجمع بين الفريقين في أبوظبي بالإمارات ضمن منافسات دور النهائي من بطولة كأس السوبر المصري YALA SHOOOT PLUS وسوف تكون تلك المباراة نارية بين الفريقين من أجل حصد اللقب المصري.

يلا كورة ويعد هذا هو اللقاء الأول للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون مع نادي الزمالك ضد النادي الأهلي، بينما سيكون الثاني للمدرب السويسري رينيه فايلر ضد نادي الزمالك KOORA ONLINE حيث نجح في تحقيق الفوز في اللقاء الأول بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في نهائي السوبر أيضا ببداية الموسم الحالي YALA KOORA.

كورة أونلاين يعد اللاعب التونسي علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي من أبرز اللاعبين في الفريق خلال السنوات الماضية YALA LIVE حيث يعتمد المارد الأحمر عليه بشكل أساسي خاصة في الحلول الهجومية من الجبهة اليسرى، وكان معلول من أبرز اللاعبين مع الفريق خلال مباريات القمة الماضية KOORAHD ومن المنتظر أن يقدم مستوى قوي في مباراة السوبر المقبلة بالرغم من احتمالية استمرار غياب رمضان صبحي الذي يلعب جناح أمامه في نفس الجبهة ويمثلون ثنائي قوي على دفاع المنافس COOL KOORA.

جول كورة ظهر اللاعب المالي أليو ديانج لاعب النادي الأهلي في الفترة الأخيرة بعد انسجامه مع الفريق بشكل مميز للغاية KOORA LIVE وأصبح يمثل قوة كبيرة للفريق وبخط الوسط مع عمرو السولية، ويتميز ديانج بزيادته على الجانب الهجومي وتسديداته الصاروخية على المنافس KOORA STAR وأيضا يصنع اللاعب المالي الفرص لزملائه في الجانب الهجومي بشكل رائع ويخترق دفاع الخصم بسرعته ويشكل فارق لفريقه في بعض الأوقات الحاسمة BEIN MATSH

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. تصريح ناري من آل الشيخ عن موقعة السوبر المصري

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. إجراءات قانونية جديدة ضد مطربي المهرجانات

منذ ساعتين و 11 دقيقة

مفاجآت بالجملة.. تسريب تشكيلة الأهلي والزمالك في معركة السوبر

منذ ساعة

أحمد شوبير يعلن عن مفاجأة كبيرة قبل السوبر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مقتل مدرس مصري في سلطنة عمان

منذ حوالي 4 ساعات

رسميا.. إيهاب جلال خارج أسوار المصري البورسعيدي

منذ ساعة و نصف

محمد رمضان يشبه منتقديه بالكلاب (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

مغامرة رينيه فايلر في تشكيل الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الأهلي والزمالك اليوم NOW

منذ يوم

مفاجأة.. فتاة تكشف تفاصيل زواجها وإنجابها سرًا من فنان مشهور (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

القبض على زوج ممثلة شهيرة بتهمة التعدي عليها بالضرب أسبوعيا

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الزمالك بالسوبر

منذ 40 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيلة الزمالك الرسمية أمام الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل| "انخفاض جديد".. مفاجآت مدوية بشأن سعر الدولار اليوم أمام الجنيه (اعرف التفاصيل)

منذ ساعتين و 34 دقيقة

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم 20-2-2020 كورة ستار في السوبر المصري بث مباشرالسوبر المصري

منذ حوالي 20 ساعة

بث حي KORA GOAL مشاهدة الأهلي والزمالك اليوم 20-2-2020 بالسوبر المصري HD

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:32 م

أحمد شوبير يعلن عن مفاجأة كبيرة قبل السوبر

مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الزمالك بالسوبر

05:56 م

مفاجآت بالجملة.. تسريب تشكيلة الأهلي والزمالك في معركة السوبر

05:34 م

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيلة الزمالك الرسمية أمام الأهلي

06:09 م

عاجل.. إجراءات قانونية جديدة ضد مطربي المهرجانات

04:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status