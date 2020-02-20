رابط كورة لايف ZaMaLeK NoW مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر koRa LiVE تابع لايف مباراة الزمالك يوتيوب فالجول elzamalek

مشاهدة البث الحي المباشر لمواجهة النادي الأهلي مع نادي الزمالك يوم الخميس 20 فبراير GOAL KOORA في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة في المباراة التي ستجمع بين الفريقين في أبوظبي بالإمارات ضمن منافسات دور النهائي من بطولة كأس السوبر المصري YALA SHOOOT PLUS وسوف تكون تلك المباراة نارية بين الفريقين من أجل حصد اللقب المصري.





يلا كورة ويعد هذا هو اللقاء الأول للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون مع نادي الزمالك ضد النادي الأهلي، بينما سيكون الثاني للمدرب السويسري رينيه فايلر ضد نادي الزمالك KOORA ONLINE حيث نجح في تحقيق الفوز في اللقاء الأول بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في نهائي السوبر أيضا ببداية الموسم الحالي YALA KOORA.





كورة أونلاين يعد اللاعب التونسي علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي من أبرز اللاعبين في الفريق خلال السنوات الماضية YALA LIVE حيث يعتمد المارد الأحمر عليه بشكل أساسي خاصة في الحلول الهجومية من الجبهة اليسرى، وكان معلول من أبرز اللاعبين مع الفريق خلال مباريات القمة الماضية KOORAHD ومن المنتظر أن يقدم مستوى قوي في مباراة السوبر المقبلة بالرغم من احتمالية استمرار غياب رمضان صبحي الذي يلعب جناح أمامه في نفس الجبهة ويمثلون ثنائي قوي على دفاع المنافس COOL KOORA.





جول كورة ظهر اللاعب المالي أليو ديانج لاعب النادي الأهلي في الفترة الأخيرة بعد انسجامه مع الفريق بشكل مميز للغاية KOORA LIVE وأصبح يمثل قوة كبيرة للفريق وبخط الوسط مع عمرو السولية، ويتميز ديانج بزيادته على الجانب الهجومي وتسديداته الصاروخية على المنافس KOORA STAR وأيضا يصنع اللاعب المالي الفرص لزملائه في الجانب الهجومي بشكل رائع ويخترق دفاع الخصم بسرعته ويشكل فارق لفريقه في بعض الأوقات الحاسمة BEIN MATSH



