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مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الزمالك بالسوبر

الخميس 20/فبراير/2020 - 05:56 م
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الاهلي
الاهلي
محمد الصو
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أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك، بكأس السوبر المصري.

ويسعى المدير الفني، لحصد اللقب للمرة الثانية في مسيرته مع المارد الأحمر، حيث توج باللقب في أولى مبارياته بالموسم الماضي، حينما تم تعينه مديرًا فنيًا خلفًا للمُقال الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق.

ويستضيف ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي الإماراتية، مباراة الأهلي ضد الزمالك في السابعة مساء اليوم الخميس على لقب كأس السوبر المصري.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: السولية، ديانج، أفشة، حسين الشحات، جيرالدو دا كوستا

خط الهجوم: جونيور أجايي.


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رياضة تشكيل الاهلي السوبر المصرى الاخبار الرياضية الإمارات اخبار الرياضة

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