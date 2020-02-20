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مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر بدون تقطيع AD SPORTS HD

الخميس 20/فبراير/2020 - 05:59 م
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الاهلي
الاهلي
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مباراة الزمالك والأهلي بث مباشر، حيث يدخل فريق الأهلي مباراته المقبلة أمام نظيره فريق الزمالك، وهو يستعد لخوض بعض المباريات الهامة في الفترة القادمة، حيث يواجه فريق الأهلي في المباراة القادمة ضيفه فريق الزمالك ضمن فعاليات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وفي المباراة التي تليها، سوف يواجه فريق الأهلي ضيفه فريق صن داونز الجنوب أفريقي ضمن فعاليات بطولة دوري أبطال إفريقيا، وفي المباراة التي تليها، سوف يواجه فريق الأهلي ضيفه فريق وادي دجلة ضمن فعاليات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل المدرب السويسري رينيه فايلر هذه المباراة بتشكيلة من المتوقع أن تكون كالتالي: محمد الشناوي / أحمد فتحي / رامي ربيعة / أيمن أشرف / علي معلول / أليو ديانج / عمرو السولية / حسين الشحات / وليد سليمان / جونيور أجايي / أليو بادجي.

موعد مباراة الزمالك والأهلي الخميس في كأس السوبر المصري: والقنوات الناقلة لمُباراة الزمالك ضد الأهلي بث مباشر

رابط مشاهدة مباراة الزمالك والأهلي في بطولة كأس السوبر المصري بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك ضد الأهلي في بطولة كأس السوبر المصري في يوم الخميس الموافق 20 فبراير 2020، على أرضية ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة في يوم الجمعة، في تمام الساعة:

الثامنة مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.
التاسعة مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.
السابعة مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والأهلي في بطولة كأس السوبر المصري الخميس: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك

بث مباشر مباراة الزمالك ضد الأهلي في بطولة كأس السوبر المصري، حيث تُذاع المباراة في يوم الخميس عبر شبكة قنوات AD SPORTS الإماراتية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية نقل فعاليات بطولة كأس السوبر المصري.

حيث تُذاع مباراة الزمالك ضد الأهلي عبر شاشة قناة AD SPORTS HD الأولى المجانية، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.
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