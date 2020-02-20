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احتفال القنصلية العامة الأمريكية بالذكرى 75 للعلاقات مع المملكة

الخميس 20/فبراير/2020 - 05:56 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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احتفلت القنصلية العامة للولايات المتحدة الأمريكية في الظهران بذكرى اليوم الوطني الأمريكي الذي يوافق 19 فبراير، وبـمرور 244 عاماً على استقلال الولايات المتحدة الأمريكية والذكرى الخامسة والسبعين للاجتماع التاريخي بين الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت والملك عبد العزيز آل سعود، على متن البارجة الأمريكية يو أس أس كوينسي.

واستقبل القنصل العام الأمريكي راتشنا كورهونن وزوجها جوها كورهونن، وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد البتّال، ونائب محافظ الخبر عبداللّه السّيف وشاركاهما الاحتفال.

وعلى الرغم من أن يوم الاستقلال الأمريكي هو في الرّابع من يوليو، إلا أن القنصلية تحتفل بهذه المناسبة في فصل الربيع بسبب الطقس الجيد في هذا الوقت من العام.

وقالت القنصل العام كورهونن: «قبل خمسة وسبعين عاماً، التقى قائدان عظيمان على متن البارجة الأمريكية يو إس إس كوينسي، حيث التقى الرئيس فرانكلين روزفلت والملك عبد العزيز لرسم مستقبل علاقاتنا الثنائية، هذا اللقاء الأول بين الرئيس الأمريكي والملك السعودي وضع حجر الأساس للشراكة الإستراتيجية الواسعة التي تجمع بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية اليوم، إلى جانب هذه الشراكة، أقام الرئيس روزفلت والملك عبد العزيز صداقة شخصية تكمن في صميم العلاقات القوية التي تربط بين بلدينا اليوم».
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الكلمات المفتاحية

المملكة القنصلية العامة الأمريكية العلاقات الذكرى احتفال 75

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