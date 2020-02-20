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مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر الان | مشاهدة مباراة الاهلى والزمال فى السوبر اليوم | مشاهدة مباراة الاهلى اليوم مباشر بدون تقطيع | مشاهدة مباراة الاهلى اليوم ON sport

الخميس 20/فبراير/2020 - 05:55 م
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بوابة الفجر
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مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك والأهلي الخميس 20/2/2020 في كأس السوبر المصري، حيث يسعى فريق الزمالك للظفر بثاني ألقابه في العام الجديد بعد لقب كأس السوبر الإفريقي، وذلك حينما يواجه غريمه التقليدي فريق الأهلي في مساء يوم الخميس الموافق 20 فبراير 2020 على أرضية ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وكان الزمالك قد فاز قبل أيام قليلة بلقب كأس السوبر الإفريقي عقب التغلب على فريق الترجي الرياضي التونسي
تابع لايف مباراة الزمالك والأهلي مباشر، حيث يدخل فريق الزمالك مباراته المقبلة أمام نظيره فريق الأهلي، وهو يستعد لخوض بعض المباريات الهامة في الفترة القادمة، حيث يواجه فريق الزمالك في المباراة القادمة مضيفه فريق الأهلي ضمن فعاليات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وفي المباراة التي تليها، سوف يواجه فريق الزمالك ضيفه فريق الترجي الرياضي التونسي ضمن فعاليات بطولة دوري أبطال إفريقيا، وفي المباراة التي تليها، سوف يواجه فريق الزمالك مضيفه فريق بيراميدز ضمن فعاليات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون هذه المباراة بتشكيلة من المتوقع أن تكون كالتالي: محمد أبو جبل / حازم إمام / محمد عبد الغني / محمود علاء / عبد الله جمعة / طارق حامد / فرجاني ساسي / محمد أوناجم / يوسف أوباما / أشرف بنشرقي / مصطفى محمد.
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