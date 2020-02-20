قيامة عثمان 11.. الآن مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 11 الحادية عشر مترجمة كاملة عبر قناة ATV واليرموك again

تغيرات كبيرة في مجرى أحداث مسلسل قيامة عثمان أو المؤسس عثمان بعد الحلقة السابقة، ويتحدث المسلسل عن الحاكم عثمان مؤسس الدولة العثمانية التي امتدت لمئات السنوات عبر التاريخ، وكانت تحكم بقعة كبيرة من الكرة الأرضية.

تفاصيل وأحداث مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 11 الحادية عشر مترجمة، يتابع الآلاف في جميع دول العالم حاليًا عرض مسلسل قيامة المؤسس عثمان الحلقة 11 وذلك عبر قناة ATV التركية وموقع قصة عشق، خلال العرض الأول للمسلسل الذي يجسد شخصية السلطان الغازي عثمان بن أرطغرل مؤسس الدولة العثمانية في القرن السادس عشر الميلادي.

تفاصيل وأحداث مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 11 الحادية عشر مترجمة، يتابع الآلاف في جميع دول العالم حاليًا عرض مسلسل قيامة المؤسس عثمان الحلقة 11 وذلك عبر قناة ATV التركية وموقع قصة عشق، خلال العرض الأول للمسلسل الذي يجسد شخصية السلطان الغازي عثمان بن أرطغرل مؤسس الدولة العثمانية في القرن السادس عشر الميلادي.

تنقل قناة ATV التركية مسلسل المؤسس عثمان، يوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، علي ان يعرض المسلسل قناتي اليرموك والفجر الجزائرية يوم الخميس في تمام الساعة السابعة والثامنة مساءًا.

تنقل قناة ATV التركية مسلسل المؤسس عثمان، يوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، علي ان يعرض المسلسل قناتي اليرموك والفجر الجزائرية يوم الخميس في تمام الساعة السابعة والثامنة مساءًا.

يحاول عثمان خلال الحلقة الحادية 11 من تنفيذ خطته لمواجهة المغول بقيادة بالغان بعد هجوم المغول علي قبيلة الكاي وإعتقال السيد دوندار عمه وشقيقه جوندوز وقتل العديد من المواطنين في سوق سوغرت أثناء المداهمة، ولكن خطة عثمان تفشل بعد إصابة محاربه كونو الذي اعتقله المغول واعتقال محاربيه وقيام بالغان بجعلهم يسحبون عربة يقف أعلاها، وينتظر عثمان خلال اليوم الدعم من الشيخ أديبالي وعودة تورغوت لمساندة في الإنتصار علي المغول.

يحاول عثمان خلال الحلقة الحادية 11 من تنفيذ خطته لمواجهة المغول بقيادة بالغان بعد هجوم المغول علي قبيلة الكاي وإعتقال السيد دوندار عمه وشقيقه جوندوز وقتل العديد من المواطنين في سوق سوغرت أثناء المداهمة، ولكن خطة عثمان تفشل بعد إصابة محاربه كونو الذي اعتقله المغول واعتقال محاربيه وقيام بالغان بجعلهم يسحبون عربة يقف أعلاها، وينتظر عثمان خلال اليوم الدعم من الشيخ أديبالي وعودة تورغوت لمساندة في الإنتصار علي المغول.

تدور قصة مسلسل قيامة المؤسس عثمان، الموسم الأول حول قصة وشخصية السلطان الغازي عثمان بن أرطغرل بن سليمان شاه، مؤسس الدولة العثمانية الذي نجح في الإنتصار علي المغول والصلبيين في تلك الفترة واستكمال مسيرة والده وجده في محاربة أعداء الدين الإسلامي وإيجاد مكان لقبيلة الكاي للإقامة فيه بعد الهجرة أكثر من مرة بسبب مهاجمة المغول والصلبيين لهم والبحث الدائم عن مراعي للماشية والأغنام.

تدور قصة مسلسل قيامة المؤسس عثمان، الموسم الأول حول قصة وشخصية السلطان الغازي عثمان بن أرطغرل بن سليمان شاه، مؤسس الدولة العثمانية الذي نجح في الإنتصار علي المغول والصلبيين في تلك الفترة واستكمال مسيرة والده وجده في محاربة أعداء الدين الإسلامي وإيجاد مكان لقبيلة الكاي للإقامة فيه بعد الهجرة أكثر من مرة بسبب مهاجمة المغول والصلبيين لهم والبحث الدائم عن مراعي للماشية والأغنام.

ويتابع المشاهدين أمام شاشات التلفاز وموقع قصة عشق، الحلقة الحادية عشر من مسلسل قيامة المؤسس عثمان، وتفاصيل الحلقة التي شهدت أحداث وتفاصيل مثيرة، منها اعتقال رجال المغول بقيادة بالغان لمحاربي السيد عثمان بن أرطغرل وفشل باتور نجل السيد دوندار في قتل بالغان بعد التسلل لمقره بالخان وذهاب بالغان للأميرة صوفيا في القلعة ومقتل نظام الدين الخائن وهروب السيد عثمان من فخ المغول.





وقام بالغان بإهانة محاربي البطل التركي عثمان وجعلهم يقومون بجر العربة التي يستقلها ورجاله والذهاب بها لقبيلة الكاي وسحبهم وأعناقهم مغللة بالحبال والدخول لخيمة السيد دوندار ومعه باتور مهددًا بقتله وذبحه أمام الجميع وفيما أحضرت السيدة سالجان لبن فيه سم وطلب منها شرابه.





وقع عثمان ومحاربيه في فخ بالغان، وذهب قائد المغول للقلعة لمقابلة الأميرة صوفيا، بعد إخبار عليشار سيد الراية، بأنها ستكون المفتاح لوصول البضائع للقسطنطينة والدخول من خلالها وإدخال الجنود والحصول علي غنائم كثيرة وفيما شهدت الحلقة قيام السيد دوندار بتقديم الولاء والطاعة لقائد المغول بالغان ووعده بتسليم عثمان له.





ونجح عثمان ومحاربيه في إنقاذ الشيخ أديبالي، من رجال بالغان قائد المغول، قبل اعتقاله وقتل وذلك بعد هروب عثمان من الخان وقتل رجال المغول أثناء الحديث مع بالغان ورفض طلبه بالعمل معه.





حققت الحلقة الحادية عشر 11 من مسلسل المؤسس عثمان، مشاهدة كبيرة من المتابعين للمسلسل التاريخي الذي يجسد شخصية مؤسس الدولة العثمانية السلطان الغازي عثمان بن أرطغرل، وهروبه من المغول وبدء تنفيذ خطته لمواجهة بالغان بعد رفض إطاعته وتنفيذ أوامره بالعمل تحت رايته بدل من السيد عليشار سيد الراية.



