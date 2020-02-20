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يسرا تحصد لقب "سفيرة الدراما العربية" من مهرجان "أيام القاهرة للدراما"

الخميس 20/فبراير/2020 - 07:21 م
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يسرا
يسرا
مصطفى فكيه
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اختتم اليوم مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية فعالياته، والذى أقيم في العاصمة الفرنسية باريس برئاسة الأستاذة عبلة الأسود، داخل معهد العالم العربي بباريس بحضور 50 من أبرز نجوم وصناع الدراما المصرية والعربية.

وحصلت النجمة "يسرا" على لقب سفيرة الدراما العربية من المهرجان بحضور عدد من الفنانين، ورئيسة المهرجان "عبلة الأسود"، وتسلمت التكريم من رئيس المعهد العالم العربي ووزير الثقافة الأسبق بفرنسا، كما كُرم النجم عمرو يوسف على مسلسله "طايع" والذى عرض في شهر رمضان قبل الماضي، كما كُرم الفنان خالد سليم كأفضل تتر على مسلسل "بلا دليل" الذى عُرض الشهر الماضي ولاقى نجاحًا كبيرًا. 

استقبلت الدكتورة "عبلة الأسود" رئيسة المهرجان ومؤسسه ضيوف مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية بباريس، والتي قالت إن أيام القاهرة للدراما العربية تنطلق من عاصمة النور"باريس" الأوروبية لعاصمة النور بالشرق "القاهرة" للتشابه الكبير بين القاهرة وباريس في معالمهما السياحية وعراقة الثقافة بين المدينتين.

في سياق متصل يهدف أيام القاهرة للدراما العربية إلى تسليط الضوء على عالم الدراما في الوطن العربي كقوة ناعمة، وخلق منصة للشراكات والتبادل المعرفي والتقارب الثقافي بين مختلف صناع هذا المجال سعيًا لفتح آفاق جديدة ودفع إنتاجات عربية مشتركة.
يسرا تحصد لقب "سفيرة الدراما العربية" من مهرجان "أيام القاهرة للدراما"
يسرا تحصد لقب "سفيرة الدراما العربية" من مهرجان "أيام القاهرة للدراما"
يسرا تحصد لقب "سفيرة الدراما العربية" من مهرجان "أيام القاهرة للدراما"
يسرا تحصد لقب "سفيرة الدراما العربية" من مهرجان "أيام القاهرة للدراما"
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