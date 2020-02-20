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إسقاط طائرة مسيرة حوثية ثانية بالحديدة.. في أقل من أسبوع

الخميس 20/فبراير/2020 - 05:43 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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تمكنت قوات التحالف في الساحل الغربي اليمني، اليوم الخميس، من إسقاط طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، في سماء مديرية الدريهمي جنوب الحديدة.

وقال الإعلام العسكري لقوات التحالف، إن قوات "اللواء الثاني عمالقة" تمكنت من إسقاط الطائرة بعد أن شوهدت في سماء المديرية تحاول استهداف مواقع لقوات التحالف.

والثلاثاء الماضي، أسقطت قوات التحالف، طائرة مسيّرة حوثية أخرى في الدريهمي، وذلك بالتزامن مع حرب واسعة يشنها الحوثيون في الدريهمي تكبدوا خلالها خسائر قاسية؛ حيث سقط في صفوفهم عشرات القتلى، بينهم قيادات ميدانية.

يُذكر أن أحدث تقرير لخبراء الأمم المتحدة المكلف بمراقبة حظر السلاح المفروض على اليمن منذ 2015، أكد أن ميليشيا الحوثي استحوذت في العام 2019 على أسلحة جديدة يتميز بعضها بخصائص مشابهة لتلك المُنتَجة في إيران.

وقال التقرير الذي أُرسل إلى مجلس الأمن مؤخرًا، إنه بالإضافة إلى أنظمة الأسلحة المعروفة، والتي كانت بحوزتهم حتى الآن، بات الحوثيون يستخدمون نوعًا جديدًا من الطائرات بلا طيار من طراز "دلتا" ونموذجًا جديدًا من صواريخ كروز البرية.

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مسيرة مراقبة السلاح طائرة الحديدة التحالف اسقاط

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