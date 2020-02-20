كورة أون لاين LIVE Al Ahly Cairo مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر Super يلا شوت الجديد رابط ماتش الاهلي GOAL

كورة ستار حيث يستضيف ملعب محمد بن زايد بالإمارات مباراة الأهلي ضد الزمالك، KORA STAR الأهلي يسعى لتحقيق الفوز وتحقيق اللقب الثاني عشر في تاريخه..

يلا شووت بلس، ويسعى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، لتحقيق الفوز ومواصلة سلسلة اللاهزيمة، بالإضافة لرغبته في تحقيق اللقب الثاني في مسيرته مع المارد الأحمر، YALLA SHOOT PLUS، شاهد مباراة الأهلي ضد الزمالك، على لقب كأس السوبر المصري.

إليكم رابط (يوتيوب) البث المباشر لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك اليوم الخميس yalla shoot – حيث يستضيف ستاد "محمد بن زايد" بالإمارات مباراة نهائي النسخة 17 من بطولة السوبر المصري اليوم الخميس 20 فبراير 2020|شاهد البث المباشر نهائي كأس السوبر عبر رابط شغال بث مباشر kora goal مباراة الأهلي بدون تقطيع| تابع البث المباشر (كورة أونلاين) مباراة al-ahly vs zamalek في البطولة المحلية.







