ON SPORT أونلاين: مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر ahly في العارضة KORA LIVE ماتش الأهلي YOUTUBE

تبدأ مباراة الأهلي ضد الزمالك في السوبر المصري في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، اليوم الخميس 20 فبراير 2020، ويمكن متابعة المباراة في البلدان والعواصم العربية وفقًا للتوقيتات التالية:

الثامنة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة والدوحة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، والسادسة مساءًا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والخامسة مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش" وموريتانيا، وتذاع المباراة عبر قنوات أبوظبي الرياضية، وأون سبورت وتايم سبورت بتعليق عربي مميز، كما يمكن متابعة بث مباشر للمباراة عبر موقعنا.

تنطلق أحداث مباراة الأهلي ضد الزمالك في السوبر المصري في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة والدوحة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، والخامسة مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية، وقنوات أون سبورت وتايم سبورت ويتولي التعليق على المباراة عدد كبير من المعلقين أبرزهم مدحت شلبي، وسعيد الكعبي، وأيمن الكاشف، والكواليني.







