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yalla-shoot مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر اليوم الخميس 20 / 02 / 2020 كأس السوبر المصري kora-live

الخميس 20/فبراير/2020 - 05:45 م
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الاهلي
الاهلي
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يسعى الأهلي لمواصلة سلسلة انتصاراته هذا الموسم بالفوز على غريمه التقليدي الزمالك كما هي العادة في أغلب المواجهات السابقة بين الطرفين. ومهما تكن حالة الزمالك يبقى الفوز عليه له مذاق مختلف تمامًا وبالأخص إذا كان الفوز يساوي بطولة.

وعلى الجانب الآخر، يسعى الزمالك للثأر من الخسارة السابقة التي تعرض لها يد الأهلي وكانت في مباراة السوبر أيضًا عندما تعرض للهزيمة بثلاثة أهداف مقابل هدفين وذلك تحت قيادة مدربه الصربي السابق ميتشو.

* التشكيل المتوقع :
من المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بالتشكيل التالي :-
حراسة المرمى : محمد عواد
خط الدفاع : محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني - محمود علاء - حازم إمام
خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - أشرف بن شرقي - يوسف أوباما
خط الهجوم : أحمد سيد زيزو - مصطفى محمد

- أما الأهلي فمن المتوقع أن يخوض المباراة بالتشكيل التالي :-
حراسة المرمى : محمد الشناوي
خط الدفاع : علي معلول وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني
خط الوسط : أليو ديانج وعمرو السولية ورمضان صبحي
خط الهجوم : محمد مجدي قفشة وجونيور أجايي ومروان محسن

* مشاهدة مباراة الزمالك والأهلي :
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