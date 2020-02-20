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إيوان لـ"الفجر الفني": "المهرجانات الشعبية ليست مكتسحة.. وأؤيد قرار هاني شاكر"

الخميس 20/فبراير/2020 - 07:04 م
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ايوان
ايوان
نادين نجدي
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أبدى الفنان اللبناني إيوان، إعجابه بالقرار الذي أصدره هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، بمنع مطربي المهرجانات من الغناء نهائيًا بما في ذلك محمد رمضان، وتحذير كل المنشآت السياحية من التعامل معهم.

وقال "إيوان"، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني،: "الأغنية الشعبية تواكب هذه الأيام، ولكن ليست هي المكتسحة، ولا تمحي وجود الأغاني الأخرى، وأنا حاليًا انتبهت على السوشيال ميديا اليوم صار في منع البواخر والأماكن العامة من استقبال المطربين الذين يغنون المهرجانات وكان هذا بقرار من نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر".

وشكر إيوان، نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر على هذا القرار، قائلًا: "أنا بحيه لأنه بيحاول يضبط هذا الموضوع".

وغاب إيوان عن الساحة الفنية لسنوات كثيرة، وكانت عودته قوية فطرح ألبوم "يا 100 نورت"، ضم الألبوم 13 أغنية تتنوع بين اللهجتين المصرية واللبنانية لحن منهم إيوان، أربعة أغنيات وكتب كلمات اثنتان، ويتنوع الألبوم بين الدراما والرومانسية والمقسوم.

يذكر أن إيوان يستعد لعمل أغنيتين سنجل، ويقوم بطرحهما قبل رمضان، وتصويرهما على طريقة الفيديو كليب أيضًا.
إيوان لـ"الفجر الفني": "المهرجانات الشعبية ليست مكتسحة.. وأؤيد قرار هاني شاكر"
إيوان لـ"الفجر الفني": "المهرجانات الشعبية ليست مكتسحة.. وأؤيد قرار هاني شاكر"
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