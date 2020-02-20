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رسالة جماهير الأهلي قبل موقعة الزمالك

الخميس 20/فبراير/2020 - 05:45 م
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الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
علي نبوي
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حرص عدد من جماهير النادي الأهلي على تحية لاعبو الفريق الأحمر عقب وصولهم إلى ستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي استعدادًا لمواجهة الزمالك في كأس السوبر المصري.

وفور نزول لاعبي الأهلي من الأتوبيس الخاص بهم تواجد عدد كبير من الجماهير عند المدخل الخاص باللاعبين داخل ملعب محمد بن زايد.

وقامت الجماهير بتحية اللاعبين وطالبتهم بتحقيق لقب السوبر، ليرد عليهم لاعبو الأهلي التحية.

ويواجه الأهلي غريمه الزمالك بعد قليل في نهائي كأس السوبر المصري في المباراة التي ستنطلق الساعة السابعة مساء.
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