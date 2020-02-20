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رابط ON SPORTS HD مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر كورة لايف COOL KORA رابط ماتش الاهلي يوتيوب اون سبورت "سوبر مصري"

الخميس 20/فبراير/2020 - 05:41 م
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مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك
مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك
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شاهد البث المباشر لمباراة الأهلي ضد الزمالك في (قمة السوبر) علي رابط yalla live| شاهد بث مباشر مباراة القمة المصرية kora star – رابط بث مباشر مباراة الأهلي:
تبدأ مباراة الأهلي ضد الزمالك في السوبر المصري في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، اليوم الخميس 20 فبراير 2020، ويمكن متابعة المباراة في البلدان والعواصم العربية وفقًا للتوقيتات التالية:
الثامنة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة والدوحة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، والسادسة مساءًا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والخامسة مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش" وموريتانيا، وتذاع المباراة عبر قنوات أبوظبي الرياضية، وأون سبورت وتايم سبورت بتعليق عربي مميز، كما يمكن متابعة بث مباشر للمباراة عبر موقعنا.
مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس السوبر kora live| تاريخ مواجهات "القطبين" في بطولة السوبر المصري yalla live


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